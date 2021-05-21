Депутат: Президент Ильхам Алиев озвучил важные послания всему миру

"Президент Ильхам Алиев на обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" озвучил ряд важных месседжей. Эта конференция была презентацией в глобальном масштабе но

"Президент Ильхам Алиев на обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" озвучил ряд важных месседжей. Эта конференция была презентацией в глобальном масштабе новых реалий, созданных Азербайджаном в нашем регионе. Нужно учитывать, что 9 лет назад при создании этого международного центра одной из его основных целей была пропаганда азербайджанских реалий, культуры, мультикультуральных ценностей, мира и справедливости, и донесение до мира правды о Карабахе".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его мнению, после освобождения Азербайджаном своих территорий в деятельности центра начался новый период: "То, что сегодня на собрании Международного центра Низами Гянджеви мы говорим об освобождении земель, восстановлении наших прав и справедливости, выполнении требований международного права, а также о перспективах регионального развития и интеграции на предстоящем этапе, вселяет гордость. В этом контексте послания президента Азербайджана миру и странам региона, отправленные посредством центра, можно сгруппировать по трем важным направлениям.

Во-первых, завершение конфликта и необходимость смотреть в будущее, во-вторых, формирование нового подхода в отношениях в соответствии с новой реальностью, в-третьих, необходимость готовности к общему совместному будущему. Президент Ильхам Алиев озвучил позицию Азербайджана по всем этим направлениям и заявил о готовности нашей страны к совместному проживанию и даже подписанию мирного договора с Арменией. Эта позиция должна рассматриваться как шаг, рассчитанный на открытие новых перспектив для развития и интеграции региона после важного политического акта, который завершится взаимным признанием границ".

Депутат отметил, что для достижения этих целей в первую очередь должны быть выполнены все требования трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армяне должны отказаться от реваншистской и радикальной позиции, суметь продемонстрировать готовность к новым правилам совместного сосуществования: "Это эмоциональная сторона политических процессов. Поэтому было отмечено, что азербайджанцы, насильно переселенные из родных земель, по возвращении в родные края спустя 30 лет оккупации сталкиваются с армянским вандализмом. Они становятся свидетелями уничтожения нашего культурного наследия, материально-культурных памятников, это создает у них острое психоэмоциональное состояние. Поэтому сейчас с одной стороны идет подсчет нанесенного нам в период оккупации материального ущерба, а с другой - процесс восстановления материально-культурного наследия.

Очень важно наказание совершивших это военное преступление. Кроме того, армяне все еще отказываются от предоставления карт минных полей, что, по сути, означает новые военные преступления. Тем не менее, параллельно со всем этим важным условием новых реалий выступает восстановление регионального сотрудничества, разблокировка коммуникаций. Это значимо не только для региона, но и в глобальном контексте. Поэтому Азербайджан посредством этой конференции еще раз донес до важных акторов системы глобальных отношений новые реалии, условия новых реалий и их перспективы, выгодные для всех. Это также может расцениваться как призыв Азербайджана к устойчивому миру и новому этапу сотрудничества, основанному на взаимных интересах".