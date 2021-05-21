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Депутат: Президент Азербайджана после войны представил новую информационную стратегию 

Депутат: Президент Азербайджана после войны представил новую информационную стратегию  "Прояснение президентом Ильхамом Алиевым многих моментов в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" было положительно встречено международной и местной
Карабах
21 мая 2021 г. 18:21
Депутат: Президент Азербайджана после войны представил новую информационную стратегию 
Ильхам Алиев

"Прояснение президентом Ильхамом Алиевым многих моментов в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" было положительно встречено международной и местной общественностью".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны, и параллельно этому интервью главы государства зарубежной прессе, регулярные обращения к общественности являются ключевыми моментами, свидетельствующими о новой информационной стратегии.

Нагиф Гамзаев
Нагиф Гамзаев

"После победы нашей страны в Отечественной войне президент представил разные подходы в новой информационной стратегии. Логичные и ясные ответы Ильхама Алиева на вопросы иностранных журналистов в начале этого года нашли положительный отклик у многих. Одним из интересных моментов было то, что президент отвечал на вопросы представителей мозговых центров.

Посещая освобожденные от оккупации территории президент Ильхам Алиев дает необходимые месседжи. Эти месседжи играют огромную роль в том, чтобы противоположная сторона, заинтересованные лица сделали правильные выводы и исправили свои собственные ошибки, чтобы наши соседи лучше понимали происходящие процессы. Новая информационная стратегия принимается очень позитивно и поддерживается. Я думаю, что эта стратегия поможет нам одержать победу в важной на сегодняшний день информационной войне”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan Prezidenti müharibədən sonra yeni informasiya strategiyası ortaya qoydu"

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