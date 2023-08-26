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Депутат: Освобожденные от оккупации территории переживают период стремительного развития

Депутат: Освобожденные от оккупации территории переживают период стремительного развития "Поездки президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Лачынский и Кяльбаджарский районы еще раз доказывают, что освобожденные от оккупации территории находятся в центре внимания и переживают период стремительного развития".
Карабах
26 августа 2023 г. 17:05
Депутат: Освобожденные от оккупации территории переживают период стремительного развития

"Поездки президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Лачынский и Кяльбаджарский районы еще раз доказывают, что освобожденные от оккупации территории находятся в центре внимания и переживают период стремительного развития".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

Он подчеркнул, что процесс переселения продолжается и возвращение части соотечественников в город Лачын и село Забух является важным событием.

По словам депутата, участие главы государства в открытии ряда предприятий, церемониях закладки фундаментов объектов во время поездок в эти регионы говорит о большом оживлении в социально-экономической жизни этих районов.

К.Байрамов отметил, что работы в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению", подписанной президентом Ильхамом Алиевым, проводятся планомерно:

"Принимаются все меры для того, чтобы наш народ жил в благоприятных условиях. В целом эти работы проводятся в рамках региональной политики. То есть, эти работы выполняются не только на освобожденных от оккупации территориях, а во всех регионах страны. Поездки президента в другие регионы показывают, что работы выполняются сбалансированно по всей стране".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Prezidentin Laçın və Kəlbəcərə səfəri azad edilən ərazilərin diqqət mərkəzində olduğunu sübut edir"

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