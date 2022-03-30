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Депутат: По мере разминирования освобожденных территорий, мы обнаружим еще много таких захоронений

Депутат: По мере разминирования освобожденных территорий, мы обнаружим еще много таких захоронений “Армяне время от времени совершали против азербайджанцев кровавые преступления, страшные геноциды. Как вы знаете, 31 марта вошло в историю как День геноцида азербайджанцев. И виновники этого именно армяне. Потому что в кровавые мартовские дни 1918 года ар
Карабах
30 марта 2022 г. 19:52
Депутат: По мере разминирования освобожденных территорий, мы обнаружим еще много таких захоронений

“Армяне время от времени совершали против азербайджанцев кровавые преступления, страшные геноциды. Как вы знаете, 31 марта вошло в историю как День геноцида азербайджанцев. И виновники этого именно армяне. Потому что в кровавые мартовские дни 1918 года армянские дашнаки совершили жестокий геноцид против нашего народа”.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По словам В.Искендерова, армянские преступники, которые в ходе первой Карабахской войны и после нее массово убивали взятых в плен азербайджанцев и хоронили их в братских могилах, а иногда даже в силосных колодцах, долгие годы скрывали эти преступления: “Почти 30 лет мы не могли попасть на эти земли, и поэтому не могли знать, что там происходит. Но наши земли уже освобождены, и массовые преступления армян всплывают один за другим. Об этих преступлениях свидетельствуют и человеческие останки, обнаруженные на территории села Фаррух Ходжалинского района.

Как вам известно, останки принадлежат гражданам Азербайджана, павшим в тяжелых боях за село Фаррух в первой Карабахской войне. Останки этих людей были обнаружены военнослужащими азербайджанской армии при проведении раскопок на позициях в селе Фаррух. Когда эти земли будут разминированы, мы обнаружим еще много таких захоронений. Рано или поздно все их преступления будут раскрыты. Армяне должны будут ответить перед законом за эти преступления”.

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Версия на азербайджанском языке "Torpaqlar minalardan təmizləndikcə daha neçə-neçə kütləvi məzarlığa rast gələcəyik"

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