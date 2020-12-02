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Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города

Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города Сегодня утром отдел полиции Кельбаджарского района был размещен в центре освобожденного от оккупации города Кельбаджар
Карабах
2 декабря 2020 г. 11:42
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
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"В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного Специального управления на оккупированных территориях Азербайджанской Республики" осуществляются соответствующие меры".

Об этом Report рассказал депутат Милли Меджлиса по Кельбаджарскому избирательному округу № 123 Агиль Мамедов.

Он отметил, что сегодня утром отдел полиции Кельбаджарского района был размещен в центре освобожденного от оккупации города Кельбаджар:

"Соответствующим приказом министра внутренних дел комендантом назначен начальник отдела полиции Кельбаджарского района полковник-лейтенант полиции Хагверди Акбаров".

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərə komendant təyin edilib, polis şöbəsi şəhərin mərkəzində yerləşdirilib

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