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Депутат: К концу 2026 года на освобожденных территориях будут проживать 140 тыс. человек

Депутат: К концу 2026 года на освобожденных территориях будут проживать 140 тыс. человек 10:44 До конца 2026 года на освобожденных территориях расселятся 140 тысяч жителей.
Карабах
24 октября 2024 г. 11:18
Депутат: К концу 2026 года на освобожденных территориях будут проживать 140 тыс. человек

До конца 2026 года на освобожденные территории Азербайджана вернутся 140 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на круглом столе "Жертвы мин в Азербайджане: достижения и предстоящие задачи".

Он отметил, что в 2025 году процесс "Великого возвращения" будет осуществляться очень активно, поэтому крайне важно очистить данные территории от мин:

"На территориях Азербайджана было закопано около 1,5 млн мин. В одном только Физулинском районе их количество составляет около 80 тысяч. Данная проблема представляет серьезную угрозу жизни населения".

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Версия на английском языке MP: 140,000 people to live in liberated Azerbaijani territories by end-2026
Версия на азербайджанском языке MM üzvü: 2026-cı ilin sonuna qədər azad olunmuş ərazilərdə 140 min sakin məskunlaşacaq

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