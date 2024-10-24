Депутат: К концу 2026 года на освобожденных территориях будут проживать 140 тыс. человек

До конца 2026 года на освобожденные территории Азербайджана вернутся 140 тысяч человек.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на круглом столе "Жертвы мин в Азербайджане: достижения и предстоящие задачи".
Он отметил, что в 2025 году процесс "Великого возвращения" будет осуществляться очень активно, поэтому крайне важно очистить данные территории от мин:
"На территориях Азербайджана было закопано около 1,5 млн мин. В одном только Физулинском районе их количество составляет около 80 тысяч. Данная проблема представляет серьезную угрозу жизни населения".