Депутат: Армения приступила к возмещению ущерба Азербайджану

Ущерб, нанесенный культурному наследию, должен быть возмещен

"Армения уже начала возмещать причиненный Азербайджану ущерб. В подтверждение этого достаточно посмотреть на трехстороннее заявление".

Как сообщает Report, об этом во время круглого стола на тему "Военные преступления и преступления геноцида в контексте международного права" заявил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, член Судебно-правового совета Низами Сафаров.

По его словам, Армения уже выполняет первую часть договоренности по возмещению ущерба и выводит свои войска с территории нашей страны: "Наше государство также проводит соответствующие разбирательства и предпринимает соответствующие шаги, связанные с выплатой компенсации".

Н.Сафаров отметил, что следует учитывать и нанесенный культурным богатствам Азербайджана ущерб: "Культурные ценности, вывезенные с территории Азербайджана, также должны быть возвращены нам. В этом деле должны участвовать как ЮНЕСКО, ООН, так и отдельные западные страны. Ущерб, нанесенный культурному наследию, должен быть возмещен. Лица, совершившие такие преступления, должны предстать перед судом. К сожалению, мы являемся свидетелями двойных стандартов и в этой сфере".

Депутат также подчеркнул, что Армения тотально нарушает условия, требования конвенций, участником которых она является, безответственно относится к международному праву.