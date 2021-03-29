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Депутат: Армения приступила к возмещению ущерба Азербайджану

Депутат: Армения приступила к возмещению ущерба Азербайджану Ущерб, нанесенный культурному наследию, должен быть возмещен
Карабах
29 марта 2021 г. 12:49
Депутат: Армения приступила к возмещению ущерба Азербайджану
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"Армения уже начала возмещать причиненный Азербайджану ущерб. В подтверждение этого достаточно посмотреть на трехстороннее заявление".

Как сообщает Report, об этом во время круглого стола на тему "Военные преступления и преступления геноцида в контексте международного права" заявил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, член Судебно-правового совета Низами Сафаров.

По его словам, Армения уже выполняет первую часть договоренности по возмещению ущерба и выводит свои войска с территории нашей страны: "Наше государство также проводит соответствующие разбирательства и предпринимает соответствующие шаги, связанные с выплатой компенсации".

Н.Сафаров отметил, что следует учитывать и нанесенный культурным богатствам Азербайджана ущерб: "Культурные ценности, вывезенные с территории Азербайджана, также должны быть возвращены нам. В этом деле должны участвовать как ЮНЕСКО, ООН, так и отдельные западные страны. Ущерб, нанесенный культурному наследию, должен быть возмещен. Лица, совершившие такие преступления, должны предстать перед судом. К сожалению, мы являемся свидетелями двойных стандартов и в этой сфере".

Депутат также подчеркнул, что Армения тотально нарушает условия, требования конвенций, участником которых она является, безответственно относится к международному праву.

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Версия на английском языке MP: Armenia starts compensating for damage caused to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ermənistan Azərbaycana dəymiş ziyanı ödəməyə başlayıb"

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