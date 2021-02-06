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День рождения азербайджанского героя отпраздновали у его могилы

День рождения азербайджанского героя отпраздновали у его могилы Сегодня день рождения капитана-шехида Джавида Махмудова
Карабах
6 февраля 2021 г. 22:20
День рождения азербайджанского героя отпраздновали у его могилы

Сегодня день рождения капитана-шехида Джавида Махмудова.

Как передает муганское бюро Report, Махмудов Джавид Хилал оглу родился 6 февраля 1989 года в селе Ашагы Джюрали Билясуварского района. Среднее образование получил в полной средней школе села Ашагы Джуралы в 1995-2006 годах.

Джавид Махмудов, начавший получать военное образование в 2006 году, в 2010-2011 годах прошел курсы командира мотострелкового взвода в Учебно-воспитательном центре Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Занимал ряд должностей в воинских частях Дашкесанского, Товузского, Гейгельского районов. С 2020 года был командиром батальона в войсковой части N, расположенной в поселке Пиракюшкюль.

Когда в сентябре прошлого года началась Отечественная война, Джавид Махмудов с первых дней включился в боевые действия. Отважный офицер принимал активное участие в ряде успешных операций. Он проявил мужество в боях за освобождение Физули в октябре, спас наших солдат от осады и погиб, устанавливая победное знамя.

Шехида похоронили 5 октября на кладбище села Ашагы Джюралы Билясуварского района.

Джавид Махмудов удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны" Верховным Главнокомандующим, медалями "За Родину" и "За освобождение Джебраила" (посмертно).

Джавид Махмудов удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны" Верховным Главнокомандующим, медалями "За Родину" и "За освобождение Джебраила" (посмертно).

Сегодня родные, знакомые и боевые товарищи почтили память Джавида перед его могилой. Были произнесены молитвы за душу шехида и возложены цветы к его могиле.

Джавид Махмудов был помолвлен.

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоDoğum günü məzarı önündə qeyd edilən qəhrəman zabitimiz

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