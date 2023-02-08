О нас

Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 59-й день акции

Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 59-й день акции Несмотря на морозную погоду и интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 58 дней. Экоактивисты, как и в пе
Карабах
8 февраля 2023 г. 08:17
Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 59-й день акции

Несмотря на морозную погоду и интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 58 дней. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся утром 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 8 февраля. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

Им предоставляется место для ночлега, они также обеспечиваются горячим питанием. В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProtest action on Khankandi-Lachin road enters its 59th day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiyanın 59-cu günü: tələblər dəyişməz, şüarlar eyni

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi