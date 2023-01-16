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Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 36-й день акции

Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 36-й день акции Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.
Карабах
16 января 2023 г. 23:37
Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 36-й день акции

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Как передает с места событий сотрудник Report, участники мирной акции и на 36-й день проявляют высокую активность, призывая мировое сообщество к защите окружающей среды.

Экоактивисты и молодые волонтеры неизменно продолжают озвучивать лозунги, выражая справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Как и с первого дня акции, каких-либо помех для свободного передвижения по дороге, проходящей через территорию, где собрались активисты, нет. Дорога полностью открыта для автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В целом за сегодняшний день по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях продолжили движение 32 машины, принадлежащие российским миротворцам.

Хотя температура воздуха на территории достигает 13 градусов мороза, участники акции находятся в прекрасном расположении духа. Их требования остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiyanın 36-cı günündə də etirazçılar birlik nümayiş etdirirlər

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