Делимитация границы Азербайджана и Армении будет проходить при содействии России

Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией, при этом Российская Федерация будет оказывать им содействие по запросу сторон.

Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией, при этом Российская Федерация будет оказывать им содействие по запросу сторон.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам прошедших в Сочи переговоров.

"Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - говорится в документе.