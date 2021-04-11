О нас
Report Georgia
Аудио новости

Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме

Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме Во время визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, было посещено кладбище Имарет в Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.
Карабах
11 апреля 2021 г. 12:24
Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме

Во время визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, было посещено кладбище Имарет в Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.

Как передает карабахское бюро Report, участники поездки были проинформированы, что на кладбище находятся надгробия Панах Али-хана, основателя Карабахского ханства, а также Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, дочери Мехдигулу хана, поэтессы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов.

На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов. После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы также разрушили мавзолей Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.

Руководителей политических партий и политологов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkic Council delegation visits Imarat cemetery in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdamda İmarət qəbiristanlığını ziyarət ediblər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi