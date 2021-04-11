Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме

Во время визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, было посещено кладбище Имарет в Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.

Во время визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, было посещено кладбище Имарет в Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.

Как передает карабахское бюро Report, участники поездки были проинформированы, что на кладбище находятся надгробия Панах Али-хана, основателя Карабахского ханства, а также Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, дочери Мехдигулу хана, поэтессы Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов.

На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов. После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы также разрушили мавзолей Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.

Руководителей политических партий и политологов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.