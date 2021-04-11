Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме

Во время визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, было посещено кладбище Имарет в Агдаме, где также находятся гробницы карабахских ханов.
На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся личности, являющиеся потомками карабахских ханов. После оккупации Агдама в 1993 году кладбище подверглось армянскому вандализму. Армянские вандалы также разрушили мавзолей Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Натаван.
Руководителей политических партий и политологов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.