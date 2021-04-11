Делегация Тюркского Совета посетила Джума-мечеть в Агдаме

В рамках визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, была посещена Джума мечеть в городе Агдам.

В рамках визита делегации Тюркского совета, состоящего из министров и высокопоставленных должностные лиц, ответственных в области информации и СМИ, была посещена Джума-мечеть в городе Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, участники поездки были проинформированы про историю мечети и варварство, совершенное со стороны армян.

Было отмечено, что Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги.

Эта мечеть относится к школе "Архитектура мечетей Карабаха". Минареты разрушенной Агдамской мечети были снесены изнутри, в нескольких местах были снесены потолки, а их дизайн и надписи были намеренно испорчены до неузнаваемости.

Было отмечено, что разрушения в Агдаме являются яркими примерами армянского вандализма и варварства. Как и в других оккупированных армянами районах, в Агдаме были совершены беспрецедентные акты вандализма против историко-культурного наследия нашей страны. Все памятники, очаги культуры, мечети, кладбища в районе разрушены, осквернены, а некоторые - арменизированы.