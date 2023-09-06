О нас

Делегация Словакии побывала на Джыдыр дюзю в Шуше

Делегация Словакии побывала на Джыдыр дюзю в Шуше Визит делегации во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом в Шушу завершился 6 сентября на Джыдыр дюзю.
Карабах
6 сентября 2023 г. 19:05
Делегация Словакии побывала на Джыдыр дюзю в Шуше

Визит делегации во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом в Шушу завершился 6 сентября на Джыдыр дюзю.

Как сообщает Report, словацкой делегации была предоставлена информация о Джыдыр дюзю.

Было отмечено, что наши военные, проявив героизм и великое мужество, ценой своих жизней освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, стал местом проведения грандиозных мероприятий.

После Великой Победы в Отечественной войне президент Ильхам Алиев распоряжением от 7 мая 2021 года объявил Шушу культурной столицей страны. Данным распоряжением также были восстановлены Дни поэзии Вагифа и фестиваль “Харыбюльбюль”.

Отметим, что Борис Коллар побывал на Джыдыр дюзю сегодня во второй раз. До этого он был здесь 11 июня прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоShusha hosts discussions on relations between Azerbaijani, Slovak cities
Версия на азербайджанском языке ФотоSlovakiya nümayəndə heyəti Şuşada Cıdır düzündə olub

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi