Делегация Словакии побывала на Джыдыр дюзю в Шуше

Визит делегации во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом в Шушу завершился 6 сентября на Джыдыр дюзю.

Визит делегации во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом в Шушу завершился 6 сентября на Джыдыр дюзю.

Как сообщает Report, словацкой делегации была предоставлена информация о Джыдыр дюзю.

Было отмечено, что наши военные, проявив героизм и великое мужество, ценой своих жизней освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, стал местом проведения грандиозных мероприятий.

После Великой Победы в Отечественной войне президент Ильхам Алиев распоряжением от 7 мая 2021 года объявил Шушу культурной столицей страны. Данным распоряжением также были восстановлены Дни поэзии Вагифа и фестиваль “Харыбюльбюль”.

Отметим, что Борис Коллар побывал на Джыдыр дюзю сегодня во второй раз. До этого он был здесь 11 июня прошлого года.