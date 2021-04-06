Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети

Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдаме.
Карабахское бюро Report сообщает, что делегация осмотрела общую территорию при въезде в город.
Представитель интеллигенции района Зульфугар Гасымов проинформировал гостей о том, что в 1991 году армянские террористы взорвали в Агдамском районе профтехучилище № 50 и автовокзал.
Затем гости отправились в центр города.
Члены делегации ОИС посетили Джума-мечеть, расположенную в центре города Агдам, совершили намаз и помолились.