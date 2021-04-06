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Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети

Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети В 1991 году армянские террористы взорвали в Агдамском районе профтехучилище № 50 и автовокзал
Карабах
6 апреля 2021 г. 13:50
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
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Постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, находятся в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

Карабахское бюро Report сообщает, что делегация осмотрела общую территорию при въезде в город.

Представитель интеллигенции района Зульфугар Гасымов проинформировал гостей о том, что в 1991 году армянские террористы взорвали в Агдамском районе профтехучилище № 50 и автовокзал.

Затем гости отправились в центр города.

Члены делегации ОИС посетили Джума-мечеть, расположенную в центре города Агдам, совершили намаз и помолились.

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Версия на английском языке ФотоOIC delegation prays at Juma Mosque in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndə heyəti Ağdam Cümə məscidində namaz qılıb

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