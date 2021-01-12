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Делегация ИСЕСКО посетила освобожденный от оккупации город Агдам

Делегация ИСЕСКО посетила освобожденный от оккупации город Агдам Делегация во главе с Генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом в рамках поездки на освобождённые от оккупации территории Азербайджана прибыла из Физулинского в Агдамс
Карабах
12 января 2021 г. 23:13
Делегация ИСЕСКО посетила освобожденный от оккупации город Агдам

Делегация во главе с Генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом в рамках поездки на освобождённые от оккупации территории Азербайджана прибыла из Физулинского в Агдамский район.

Как передает Report, члены делегации посмотрели в городе Агдаме следы военных преступлений Армении, убедились в вандализме армян в течение 27 лет.

Сначала гости, прибывшие в Агдамскую мечеть, были проинформированы о том, что этот памятник 19 века, как и другие, был разграблен и разрушен вооруженными силами Армении.

Затем осмотревшие руины зданий Агдамского драматического театра и Музея хлеба гости ознакомились со стендом с фотографиями, отражающими прежний облик района и исторические памятники.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик и министр культуры Азербайджана Анар Керимов ответили на вопросы журналистов.

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Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun nümayəndə heyəti Ağdam şəhərinə səfər edib

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