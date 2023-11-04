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Делегация иностранных туристов посетила достопримечательности Агдама

Делегация иностранных туристов посетила достопримечательности Агдама Группа международных путешественников осмотрели достопримечательности в Агдаме.
Карабах
4 ноября 2023 г. 18:45
Делегация иностранных туристов посетила достопримечательности Агдама

Группа международных путешественников осмотрела достопримечательности в Агдаме.

Как сообщает Report, первой локацией на местности стала Джума-мечеть.

Туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.

Далее они посетили Агдамский государственный драматический театр, где им показали кадры, снятые в период до армянской оккупации.

Кроме того гостей проинформировали о планах сохранить развалины театра в виде музея под открытым небом.

Последней локацией в Агдаме стала Аллея почетного захоронения.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlar Ağdamın tarixi yerlərini ziyarət edib
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