Делегация иностранных туристов посетила достопримечательности Агдама

Группа международных путешественников осмотрели достопримечательности в Агдаме.

Группа международных путешественников осмотрела достопримечательности в Агдаме.

Как сообщает Report, первой локацией на местности стала Джума-мечеть.

Туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.

Далее они посетили Агдамский государственный драматический театр, где им показали кадры, снятые в период до армянской оккупации.

Кроме того гостей проинформировали о планах сохранить развалины театра в виде музея под открытым небом.

Последней локацией в Агдаме стала Аллея почетного захоронения.