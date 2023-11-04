Делегация иностранных туристов посетила достопримечательности Агдама

Группа международных путешественников осмотрела достопримечательности в Агдаме.
Как сообщает Report, первой локацией на местности стала Джума-мечеть.
Туристы ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.
Далее они посетили Агдамский государственный драматический театр, где им показали кадры, снятые в период до армянской оккупации.
Кроме того гостей проинформировали о планах сохранить развалины театра в виде музея под открытым небом.
Последней локацией в Агдаме стала Аллея почетного захоронения.