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Делегация иностранных дипломатов и военных атташе посетила Агдамский центр мугама

Делегация иностранных дипломатов и военных атташе посетила Агдамский центр мугама Делегация иностранных дипломатов и военных атташе посетила центр мугама
Карабах
21 июня 2025 г. 15:04
Делегация иностранных дипломатов и военных атташе посетила Агдамский центр мугама

Группа аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов и военных атташе посетила Агдамский центр мугама.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, гости получили возможность ознакомиться с культурным достоянием Азербайджана - мугамом.

Делегации также дали информацию о деятельности центра. Гости посетили концертный зал и открытый амфитеатр центра.

Фундамент Агдамского центра мугама был заложен в мае 2023 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. Церемония открытия состоялась в мае текущего года.

Центр призван сыграть важную роль в восстановлении дооккупационной славы древнего искусства мугама – жемчужины Карабахского региона, обучении мугаму и его пропаганде, прививать молодому поколению любовь к этому жанру традиционной азербайджанской музыки.

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Версия на азербайджанском языке Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Ağdamda Muğam mərkəzində olublar

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