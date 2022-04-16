Делегация грузинских деятелей культуры ознакомилась с достопримечательностями города Шуша

Завершился визит делегации грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Шушу.
Как сообщает Report, в ходе поездки делегация посетила центральную площадь города Шуша, крепостные стены Шуша галасы, Джыдыр дюзю.
Также они ознакомились с комплексом музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа, посетили дом-музей Бюльбюля, у которого грузинские исполнители спели несколько азербайджанских народных песен.
Напомним, накануне грузинская делегация посетила освобожденные от оккупации Физули и Джебраил. 17 апреля состоится их поездка в Агдам.