Делегация грузинских деятелей культуры ознакомилась с достопримечательностями города Шуша

У дома-музея Бюльбюля грузинские исполнители спели несколько азербайджанских народных песен

Завершился визит делегации грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Шушу.

Как сообщает Report, в ходе поездки делегация посетила центральную площадь города Шуша, крепостные стены Шуша галасы, Джыдыр дюзю.

Также они ознакомились с комплексом музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа, посетили дом-музей Бюльбюля, у которого грузинские исполнители спели несколько азербайджанских народных песен.

Напомним, накануне грузинская делегация посетила освобожденные от оккупации Физули и Джебраил. 17 апреля состоится их поездка в Агдам.