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Делегация грузинских деятелей культуры ознакомилась с достопримечательностями города Шуша

Делегация грузинских деятелей культуры ознакомилась с достопримечательностями города Шуша У дома-музея Бюльбюля грузинские исполнители спели несколько азербайджанских народных песен
Карабах
16 апреля 2022 г. 15:30
Делегация грузинских деятелей культуры ознакомилась с достопримечательностями города Шуша

Завершился визит делегации грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров в Шушу.

Как сообщает Report, в ходе поездки делегация посетила центральную площадь города Шуша, крепостные стены Шуша галасы, Джыдыр дюзю.

Также они ознакомились с комплексом музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа, посетили дом-музей Бюльбюля, у которого грузинские исполнители спели несколько азербайджанских народных песен.

Напомним, накануне грузинская делегация посетила освобожденные от оккупации Физули и Джебраил. 17 апреля состоится их поездка в Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan nümayəndə heyəti Şuşanın görməli yerləri ilə tanış olub
Версия на английском языке ФотоDelegation of Georgian cultural figures reviews sights of Shusha city

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