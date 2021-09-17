Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию

На освобожденных от оккупации территориях продолжается оценочная миссия делегации под руководством находящегося с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой президента Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС), а также советника генерального секретаря Ассоциации.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сказала, что иностранные наблюдатели называют Агдам "Хиросимой Кавказа": "Я думаю, что это очень объективная оценка".
Основной целью поездки является проведение исследований на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, сбор доказательств и подготовка отчетов на основе полученных результатов для отправки в международные организации.
Оценочная миссия омбудсмена и делегации Ассоциации омбудсменов ОИС продолжается.