Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию

На освобожденных от оккупации территориях продолжается оценочная миссия делегации под руководством находящегося с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой президента Ас

На освобожденных от оккупации территориях продолжается оценочная миссия делегации под руководством находящегося с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой президента Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС), а также советника генерального секретаря Ассоциации.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сказала, что иностранные наблюдатели называют Агдам "Хиросимой Кавказа": "Я думаю, что это очень объективная оценка".

Основной целью поездки является проведение исследований на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, сбор доказательств и подготовка отчетов на основе полученных результатов для отправки в международные организации.

Оценочная миссия омбудсмена и делегации Ассоциации омбудсменов ОИС продолжается.