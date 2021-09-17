О нас
Report Georgia
Аудио новости

Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию

Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию На освобожденных от оккупации территориях продолжается оценочная миссия делегации под руководством находящегося с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой президента Ас
Карабах
17 сентября 2021 г. 16:35
Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию
0 : 00
0 : 00

На освобожденных от оккупации территориях продолжается оценочная миссия делегации под руководством находящегося с визитом в нашей стране по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой президента Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС), а также советника генерального секретаря Ассоциации.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сказала, что иностранные наблюдатели называют Агдам "Хиросимой Кавказа": "Я думаю, что это очень объективная оценка".

Основной целью поездки является проведение исследований на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, сбор доказательств и подготовка отчетов на основе полученных результатов для отправки в международные организации.

Оценочная миссия омбудсмена и делегации Ассоциации омбудсменов ОИС продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOIC delegation conducts fact-finding mission in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT nümayəndə heyəti Ağdamda faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib

Самое важное

Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32
Центр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
ФотоЦентр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
17 сентября 2021 г. 12:27
Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября
Выдача кредитов на образование начнется в Азербайджане с октября
17 сентября 2021 г. 11:48
Дело о взятке и вымогательстве генерала Шихалиева передано в суд
Дело о взятке и вымогательстве генерала Шихалиева передано в суд
17 сентября 2021 г. 10:14
Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира
16 сентября 2021 г. 18:06
Эрдоган: Мы обратились в ЮНЕСКО совместно с Азербайджаном и Ираном
Эрдоган: Мы обратились в ЮНЕСКО совместно с Азербайджаном и Ираном
16 сентября 2021 г. 18:01
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
16 сентября 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi