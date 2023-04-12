Действующий председатель ОБСЕ: Вооруженные инциденты приводят к росту напряженности в регионе

Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе.

Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе.

Как cообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Информацию о вчерашнем инциденте я получил, как только прибыл. Я передал свои соболезнования в связи с жертвами. К сожалению, такие происшествия могут привести к дальнейшей эскалации", - отметил Б. Османи.

Действующий председатель отметил, что ОБСЕ готово содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, чтобы "привнести мир в регион".

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.