О нас

Действующий председатель ОБСЕ: Вооруженные инциденты приводят к росту напряженности в регионе

Действующий председатель ОБСЕ: Вооруженные инциденты приводят к росту напряженности в регионе Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе.
Карабах
12 апреля 2023 г. 13:15
Действующий председатель ОБСЕ: Вооруженные инциденты приводят к росту напряженности в регионе

Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе.

Как cообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Информацию о вчерашнем инциденте я получил, как только прибыл. Я передал свои соболезнования в связи с жертвами. К сожалению, такие происшествия могут привести к дальнейшей эскалации", - отметил Б. Османи.

Действующий председатель отметил, что ОБСЕ готово содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, чтобы "привнести мир в регион".

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri: “Silahlı insidentlər regionda gərginliyi artırır”

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi