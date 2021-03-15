Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в регионе изменилась

Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала заявление, достигнутое лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению огня в Карабахе

Ситуация в регионе изменилась.

Как сообщает Report, об этом заявила находящаяся с визитом в Азербайджане действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала заявление, достигнутое лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению огня в Карабахе.

А. Линде отметила, что главным приоритетом Швеции как действующего председателя ОБСЕ является защита системы безопасности в Европе и оказание поддержки всесторонней концепции безопасности и заявила о поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ.