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Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в регионе изменилась

Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в регионе изменилась Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала заявление, достигнутое лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению огня в Карабахе
Карабах
15 марта 2021 г. 13:13
Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в регионе изменилась
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Ситуация в регионе изменилась.

Как сообщает Report, об этом заявила находящаяся с визитом в Азербайджане действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала заявление, достигнутое лидерами Азербайджана, Армении и России по прекращению огня в Карабахе.

А. Линде отметила, что главным приоритетом Швеции как действующего председателя ОБСЕ является защита системы безопасности в Европе и оказание поддержки всесторонней концепции безопасности и заявила о поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri: “Regiondakı vəziyyət dəyişib”

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