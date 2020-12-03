Действующий председатель ОБСЕ: К счастью, военные действия в Карабахе закончились

"Теперь настало время исполнять договоренности"

"К счастью, военные дйествия в Нагорном Карабахе закончились. Теперь настало время исполнять договоренности"

Как передает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Эди Рама заявил на 27-ом заседании СМИД ОБСЕ.

"Я выражаю свою полную поддержку сопредседетелям Минской группы ОБСЕ. При наличии доверия должны быть продолжены субстантивные переговоры для того,чтобы достичь долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта", - сказал он.