Дегати: Армения умышленно уничтожала памятники азербайджанской культуры

"Мир и культура, вероятно, два самых важных слова, которые нам нужны сейчас и нам нужно найти связь между ними, найти, как они могут помочь обществам. Я всегда говорил, что фотография может работать для построения мира".

"Мир и культура, вероятно, два самых важных слова, которые нам нужны сейчас и нам нужно найти связь между ними, и то, как они могут помочь обществам. Я всегда говорил, что фотография может работать для построения мира".

Как передает Report, об этом заявил известный французский фотожурналист Реза Дегати на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

"Когда в прошлом году началась вторая карабахская война, я приехал сюда, потому что был единственным свидетелем первой войны, а также был свидетелем Ходжалинской трагедии. Более 20 лет я показываю миру фотографии войны, того, что происходило в ходе карабахской войны и в Ходжалы",- рассказал он.

Фотограф добавил, что во время второй Карабахской Войны был шокирован тем, что азербайджанское гражданское население подверглось ракетным обстрелам. "Армения применила кассетные бомбы против мирных жителей Азербайджана", - заявил Дегати, добавив, что армянская сторона также умышленно уничтожала памятники азербайджанской культуры на оккупированных территориях.

"Это было умышленное уничтожение культуры, стирание памяти нации. Они стирали все, что принадлежало азербайджанскому народу",- заявил фотожурналист.