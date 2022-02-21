Дегати: Армения пыталась противостоять передаче реальной информации о трагедии в Ходжалы

Армяне пытались остановить передачу реальной информации о трагедии Ходжалы

Армянская сторона пыталась противостоять передаче реальной информации о трагедии Ходжалы. Об этом Report заявил известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати.

По его словам, став свидетелем всех ужасов, совершенных армянами в Ходжалы, он считал своим долгом рассказать об этом миру, чему максимально пыталась противостоять армянская общественность. Среди многочисленных мер, предпринимаемыми ими в том числе были вторжения на его выставки, где демонстрировались реальные кадры тех событий, с попытками уничтожить эти фотографии. Однако Азербайджан проводит большую работу, чтобы добиться справедливости в отношении трагедии Ходжалы, отмечает Дегати.

Фотожурналист также рассказал о некоторых историях, свидетелем которых он стал. В частности, после произошедшего в Ходжалы, поскольку в сам город его не впускали, он направился в Агдам, куда привозили тела погибших людей.

“Я видел трагедию: сотни бежавших людей из Ходжалы собрались там. Все плакали, бегали и были в шоке”, - вспоминая события 30-летней давности, рассказал Реза Дегати. - “Было и много трупов. Многие из них были не просто расстреляны, их тела были изуродованы. Их пытали”.

Реза Дегати рассказал о женщине, которая каждый день приходила в морг в поисках своего сына. И однажды она выбежала из морга с криками о том, что нашла его тело с выколотыми глазами. Как отметил фотограф, позже один из врачей сказал ему, что глаза у парня были выколоты, пока тот еще был жив, о чем свидетельствуют следы обильного кровотечения из глазниц.