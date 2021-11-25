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Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном

Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном Армянская диаспора за рубежом является главным фактором непринятия страной мирного договора с Азербайджаном, заявил Report французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати
Карабах
25 ноября 2021 г. 14:11
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном

Армянская диаспора за рубежом является главным фактором непринятия страной мирного договора с Азербайджаном.

Об этом Report заявил известный французский фотожурналист Реза Дегати.

“Они [армянская диаспора за рубежом] не знают, насколько тяжела жизнь людей в Армении и что означает потеря тысяч солдат и членов семей”, - сказал Дегати, подчеркнув, что армянская диаспора должна понимать, что подталкивание страны к войне не является решением, потому что Армения проиграла вторую карабахскую войну и без принятия мира с Азербайджаном потеряет только больше.

Как отметил Реза Дегати, в то время как Армения никогда не работала над установлением мира с Азербайджаном, тот с самого начала всегда искал мирное решение карабахского конфликта путем переговоров: “Все знают, что Азербайджан пытался сделать все возможное для достижения мирного соглашения”.

“Я надеюсь, что трехсторонняя встреча в Сочи 26 ноября приведет Армению к разумному принятию мирного договора”, - заключил он.

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