Датский путешественник: Меня потрясла история Ходжалинской трагедии

Датского путешественника Густава Соренсена потрясла Ходжалинская трагедия.

Датского путешественника Густава Соренсена потрясла Ходжалинская трагедия.

Об этом он заявил Report в ходе визита на освобожденные территории Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

"Меня очень затронула история про трагедию в Ходжалы. Могу только представить, через что прошли эти семьи из Ходжалы 30 лет назад", - отметил он.

Густав Соренсен заявил, что в целом ему очень понравилась нынешняя поездка, он многое увидел: "Однако в ней были и печальные моменты от вида столь масштабных разрушений. От них очень грустно".

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.