Датская путешественница: Очень грустно наблюдать за разрушениями на территориях Азербайджана

Очень грустно видеть, как страна или часть ее территорий подверглась разрушениям.
Как передает Report, об этом журналистам заявила путешественница из Дании Улла Гитель (Ulla Gytel), которая посетила более 100 стран и на данный момент находится с визитом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
"Свидетелем такого рода разрушений я была лишь в Пакистане. Но при этом, я никогда не видела минные поля и то, к чему они могут привести", - сказала она.
Однако, по ее словам, очень отрадно наблюдать за процессом восстановления данных территорий.
"Я являюсь сторонницей того, чтобы восстановить эти территории, заново отстроить, сохранять здесь природу и биоразнообразие", - заключила она.