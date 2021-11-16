Дагестанская компания намерена участвовать в восстановлении Карабаха

Дагестанская компания ООО "Унисервис" подписала соглашение по сотрудничеству и совместной деятельности с азербайджанской ООО AT&S для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Дагестанская компания ООО "Унисервис" подписала соглашение по сотрудничеству и совместной деятельности с азербайджанской ООО AT&S для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил генеральный директор ООО "Унисервис" Арслан-Али Гамзатов.

По его словам, о конкретных регионах и областях, в которых будет вестись деятельность компании, пока неизвестно.

Компания с 1992 года реализует различные проекты в области строительства домов, дорог и инфраструктуры. "В этой сфере мы можем поучаствовать", добавил Гамзатов.