Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей

Реваншистские настроения в Армении может негативно повлиять на соблюдение ею договоренностей

“Несмотря на то что некоторые аналитики сомневались в существовании карт заминированных полей и даже предполагали, что армянские военные из чистой некомпетентности не смогли запомнить местонахождения всех установленных мин, на самом деле налицо доказательство запланированного и организованного характера операции по заминированию территорий Азербайджана”.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя передачу Арменией карты минных полей в освобожденном Агдамском районе Азербайджана.

По мнению Цукерман, приказ заминировать территории в Карабахе дало руководство Армении, и это никак не являлся произволом нижестоящих чиновников или военных: “Теперь эти дополнительные доказательства военных преступлений со стороны Еревана можно использовать в качестве политического давления, чтобы получить остальные карты заминированных полей”.

Эксперт добавила, что поскольку Армения уже выдала карту минных полей Агдама, то в будущем Еревану отпираться по этому вопросу будет бессмысленно, и это будет истолковано как попытка добиться каких-то политических уступок.

Относительно парламентских выборов, которые пройдут в Армении 20 июня, Цукерман отметила, что согласно опросам, политический альянс бывшего президента Армении Роберта Кочаряна также пользуется популярностью среди населения, что связано с господствующим в стране реваншистским настроением.

“Последние опросы в Армении (если их можно считать точными) показывают, что несмотря на повторные провалы Пашиняна, его партия лидирует с довольно приличным отрывом, но в последние недели политический альянс "Армения", возглавляемый Кочаряном прорывается вперед довольно агрессивно. Досрочные выборы должны состоятся 20 июня и, если партия Пашиняна не сможет договориться с альянсом "Армения", все приведет к тому, что власть в Армении сменится. Тот факт, что такая как фигура, как Кочарян, успешно набирает голоса в опросах доказывает, что настроение в Армении довольно реваншистское и есть недовольство поведением и ролью Пашиняна в ноябрьских и январских договоренностях”, - заявила эксперт.

По мнению Цукерман, националистическое настроение в армянском обществе, вкупе со сменой властей в Армении, если такое произойдет, может привести к дальнейшему нарушению упомянутых договоренностей: “В последнее время наблюдалось растущее число таких нарушений на армяно-азербайджанской границе со стороны армянских военнослужащих, что указывает на политическую тенденцию в Армении”.