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Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана прошли очень эффективно

Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана прошли очень эффективно Антитеррористические меры локального характера Азербайджана прошли очень эффективно, раз сепаратисты сдались меньше чем через сутки.
Карабах
21 сентября 2023 г. 15:56
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана прошли очень эффективно

Антитеррористические меры локального характера Азербайджана прошли очень эффективно, показателем этого является то, что сепаратисты сдались меньше чем через сутки.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

Она отметила, что вопреки кампании дезинформации Армении об отсутствии незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, очевидно, что они там были. "Вопреки кампании по дезинформации, очевидно, что там были армянские военнослужащие, имеющие серьезное вооружение, которые там не должны были находиться и что нарушает соглашения [трехстороннее заявление-ред.] в течение последних трех лет", - отметила она.

По словам Цукерман, двойные стандарты в отношении Азербайджана не удивляют.

"Тот факт, что армяне давным-давно инвестировали в медиа-ресурсы и десятилетиями наращивали влияние, не означает, что Азербайджан не может использовать то влияние, которым он обладает сейчас, чтобы начать решать эти проблемы", - сказала она, добавив, что Азербайджану следует вложить еще больше инвестиций в кампании в средствах массовой информации.

Цукерман добавила, что некоторые страны на протяжении последних 3 лет, прошедших с момента окончания Второй карабахской войны, продолжали относиться к освобожденным территориям Азербайджана так, как если бы они принадлежали Армении, даже в противоречие международному праву.

"Это может быть частично из-за давления лобби, частично из-за дезинформации СМИ, которые последовательно продолжали использовать термин "Нагорный Карабах" несмотря на то, что он является архаичным и непригодным для использования, а также по причине того, что это соответствует их геологической повестке", - заключила она, добавив, что есть и те, что знают правду, но не хотят отталкивать Армению или оказаться ее сторонников.

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Версия на английском языке Tsukerman: Azerbaijan’s anti-terrorism measures were very effective
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “Bəzi dövlətlər Qarabağdakı proseslərə erməni lobbisinin təsiri altında reaksiya verirlər”

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