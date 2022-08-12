Cross: Азербайджанская операция "Возмездие" стала ответом на провокацию Армении

Известное болгарское информационное агентство "Cross" рассказало о провокации Армении против Азербайджана.

Известное болгарское информационное агентство "Cross" рассказало о провокации Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, агентство подчеркнуло, что в начале августа в Карабахском районе Азербайджана с Арменией произошли короткие, но кровопролитные столкновения: "По информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджана, удалось захватить ряд высот, в районе которого временно дислоцировался российский миротворческий контингент. В результате военной провокации со стороны вооруженных сил Армении погиб военнослужащий Азербайджана. Операция "Возмездие", проведенная Азербайджанской армией стала ответом на участившиеся военные провокации и нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований Армении на территории страны.

МИД Азербайджана также заявил, что вся ответственность за инцидент лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседней страны".

"Эти провокации со стороны Армении являются грубым нарушением трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также договоренностей, достигнутых при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля", - отметили в агентстве.

"Cross" подчеркнул, что в тот же день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил текущую ситуацию по телефону со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клааром.

Азербайджан и Армения являются соседними государствами ЕС и поддерживают с ним партнерские отношения в рамках программы "Восточное партнерство".

"Азербайджан как стратегический партнер ЕС в сфере энергетики вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы. В целях диверсификации 31 декабря 2020 года осуществлена ​​первая коммерческая поставка газа из Азербайджана в Европу, а также в Болгарию", - добавило в заключение агентство.