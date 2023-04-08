Cо дня Агдабанского геноцида прошел 31 год

Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.

Сегодня очередная годовщина Агдабанского геноцида.

Как напоминает Report, с тех кровавых событий прошел 31 год.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли.

779 мирных жителей села подверглись нечеловеческим пыткам, были убиты 67 человек, 8 из них - старики в возрасте 90-100 лет, двое - малолетние дети, 7 женщин сожжены заживо.

Как очередное проявление осуществляемой армянами политики вандализма против нашего культурного наследия, были уничтожены рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шемшира.

Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.