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Члены НПО и общественных объединений почтили память жертв Гянджинского террора

Члены НПО и общественных объединений почтили память жертв Гянджинского террора Около 70 членов неправительственных организаций и общественных объединений Азербайджана посетили Гянджу.
Карабах
3 октября 2021 г. 14:24
Члены НПО и общественных объединений почтили память жертв Гянджинского террора

Около 70 членов неправительственных организаций и общественных объединений Азербайджана посетили Гянджу.

Как передает западный центр Report, в городе они почтили память гражданских лиц, которые погибли во время ракетных обстрелов, совершенных ВС Армении.

Затем в Центре Гейдара Алиева состоится конференция при участии представителей местных НПО. По итогам мероприятия участники конференции выступят с заявлением.

Отметим, что в рамках пребывания в Гяндже члены НПО и общественных объединений посетят Мавзолей Низами Гянджеви.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQHT nümayəndələri Gəncə terrorunda həlak olanların xatirəsini yad ediblər

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