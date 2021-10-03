Члены НПО и общественных объединений почтили память жертв Гянджинского террора

Около 70 членов неправительственных организаций и общественных объединений Азербайджана посетили Гянджу.

Около 70 членов неправительственных организаций и общественных объединений Азербайджана посетили Гянджу.

Как передает западный центр Report, в городе они почтили память гражданских лиц, которые погибли во время ракетных обстрелов, совершенных ВС Армении.

Затем в Центре Гейдара Алиева состоится конференция при участии представителей местных НПО. По итогам мероприятия участники конференции выступят с заявлением.

Отметим, что в рамках пребывания в Гяндже члены НПО и общественных объединений посетят Мавзолей Низами Гянджеви.