Члены НПО и общественных объединений почтили память жертв Гянджинского террора

Около 70 членов неправительственных организаций и общественных объединений Азербайджана посетили Гянджу.
Как передает западный центр Report, в городе они почтили память гражданских лиц, которые погибли во время ракетных обстрелов, совершенных ВС Армении.
Затем в Центре Гейдара Алиева состоится конференция при участии представителей местных НПО. По итогам мероприятия участники конференции выступят с заявлением.
Отметим, что в рамках пребывания в Гяндже члены НПО и общественных объединений посетят Мавзолей Низами Гянджеви.