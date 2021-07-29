Члены Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Агдаме

Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Карабахское бюро Report, рабочая группа по вопросам науки, образования и культуры ознакомится с исторической центральной частью Агдама, поселением эпохи средней бронзы Узерликтепе, комплексом Имарат, мечетями "Гияслы" и "Джума", крепостью Шахбулаг, а также с состоянием кладбищ.

После ознакомления члены рабочей группы проведут соответствующую работу по регистрации.