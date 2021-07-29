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Члены Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Агдаме

Члены Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Агдаме Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
Карабах
29 июля 2021 г. 13:08
Члены Межведомственного центра при Координационном штабе находятся в Агдаме
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Началась поездка в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Карабахское бюро Report, рабочая группа по вопросам науки, образования и культуры ознакомится с исторической центральной частью Агдама, поселением эпохи средней бронзы Узерликтепе, комплексом Имарат, мечетями "Гияслы" и "Джума", крепостью Шахбулаг, а также с состоянием кладбищ.

После ознакомления члены рабочей группы проведут соответствующую работу по регистрации.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Interdepartmental Center under Coordination HQ begin visit to Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahının nəzdindəki İdarələrarası Mərkəzin nümayəndələrinin Ağdama səfəri başlayıb

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