Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили в Суговушане албанскую церковь

В ходе визита в Суговушан члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили албанскую церковь V века, чтобы почтить память жертв геноцида.

В ходе визита в Суговушан члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили албанскую церковь V века, чтобы почтить память жертв геноцида.

Как сообщает Report, армяне в течение почти 30 лет вносили различные изменения во внешний вид церквей и храмов с целью присвоения историко-культурного наследия Азербайджана.

Они под видом реставрационных работ внесли изменения во внешний вид расположенной в поселке Суговушан албанской церкви V века.

Расположенный в поселке Суговушан Тертерского района албанский храм зарегистрирован Министерством культуры Азербайджана как памятник государственного значения.