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Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили в Суговушане албанскую церковь

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили в Суговушане албанскую церковь В ходе визита в Суговушан члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили албанскую церковь V века, чтобы почтить память жертв геноцида.
Карабах
31 марта 2022 г. 15:31
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили в Суговушане албанскую церковь

В ходе визита в Суговушан члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили албанскую церковь V века, чтобы почтить память жертв геноцида.

Как сообщает Report, армяне в течение почти 30 лет вносили различные изменения во внешний вид церквей и храмов с целью присвоения историко-культурного наследия Азербайджана.

Они под видом реставрационных работ внесли изменения во внешний вид расположенной в поселке Суговушан албанской церкви V века.

Расположенный в поселке Суговушан Тертерского района албанский храм зарегистрирован Министерством культуры Азербайджана как памятник государственного значения.

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Версия на английском языке ФотоAlbanian-Udi Christian religious community visits Albanian Church in Sugovushan
Версия на азербайджанском языке ФотоAlban-Udi Xristian Dini İcmasının üzvləri Suqovuşanda məbəd, Talış kəndində kilsəni ziyarət ediblər

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