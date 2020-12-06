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Член Сената Италии: Азербайджан имел полное право освободить эти земли

Член Сената Италии: Азербайджан имел полное право освободить эти земли "Цель приезда сюда делегации, в состав которой входят депутаты различных итальянских партий – сформировать мнение о причинах повторного разжигания войны, ее итогах, о том, какие условия имеются для совместного проживания в будущем азербайджанского и армян
Карабах
6 декабря 2020 г. 17:31
Член Сената Италии: Азербайджан имел полное право освободить эти земли
Адольфо Урсо

"Цель приезда сюда делегации, в состав которой входят депутаты различных итальянских партий – сформировать мнение о причинах повторного разжигания войны, ее итогах, о том, какие условия имеются для совместного проживания в будущем азербайджанского и армянского народов".

Как передает Report, об этом сказал совершивший поездку в освобожденный от оккупации город Агдам депутат Сената Италии Адольфо Урсо.

Он отметил, что в знак уважения к человеческим, религиозным ценностям важно в первую очередь разобраться, в чём заключается истина: "Истина, которую мы увидели, заключается в том, что здесь было совершено преступление. Сотни тысяч невинных людей были изгнаны из родных земель. Резолюции, принятые международными организациями, тоже доказывают, что эти территории являются землями Азербайджана. Она имела полное право освободить эти земли".

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Senatının üzvü: Bu torpaqları işğaldan azad etmək Azərbaycanın haqqıdır

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