Советник премьера Румынии: Важно перейти от постконфликтного периода к примирению

Можно только положительно оценить шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это должно быть сделано на всех уровнях: как на официальном, так и на уровне общества и НПО.

Можно только положительно оценить шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это должно быть сделано на всех уровнях: как на официальном, так и на уровне общества и НПО.

Как передает Report, об этом журналистам заявил советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.

Он считает впечатляющим тот факт, что после вовлечения ЕС в лице президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Азербайджан и Армения совершают "шаги вперед в направлении мирного договора, а также в процессе делимитации границ".

"Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, и мы перейдем от постконфликтного периода к примирению и мирному соглашению. Это очень важный шаг, который сделал Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым",- отметил он.