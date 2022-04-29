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Советник премьера Румынии: Важно перейти от постконфликтного периода к примирению

Советник премьера Румынии: Важно перейти от постконфликтного периода к примирению Можно только положительно оценить шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это должно быть сделано на всех уровнях: как на официальном, так и на уровне общества и НПО.
Карабах
29 апреля 2022 г. 20:56
Советник премьера Румынии: Важно перейти от постконфликтного периода к примирению

Можно только положительно оценить шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это должно быть сделано на всех уровнях: как на официальном, так и на уровне общества и НПО.

Как передает Report, об этом журналистам заявил советник премьер-министра Румынии Юлиан Чифу.

Он считает впечатляющим тот факт, что после вовлечения ЕС в лице президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Азербайджан и Армения совершают "шаги вперед в направлении мирного договора, а также в процессе делимитации границ".

"Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, и мы перейдем от постконфликтного периода к примирению и мирному соглашению. Это очень важный шаг, который сделал Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым",- отметил он.

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