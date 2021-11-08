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Эксперт: Открытие Зангезурского коридора будет способствовать процветанию всего региона

Эксперт: Открытие Зангезурского коридора будет способствовать процветанию всего региона Восстановление коммуникаций и открытие Зангезурского коридора будет способствовать процветанию всего региона
Карабах
8 ноября 2021 г. 14:53
Эксперт: Открытие Зангезурского коридора будет способствовать процветанию всего региона

Восстановление коммуникаций и открытие Зангезурского коридора будет способствовать процветанию всего региона.

Об этом Report заявил президент Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения Юлиан Чифу (Iulian Chifu).

“Я думаю, что наилучшие перспективы открываются благодаря диалогу между Азербайджаном и Арменией и дополнительной ценности предложения о развитии транспортного и торгового коридора, который позволил бы Армении войти и реинтегрироваться в регионе с перспективой открытия границ как с Турцией, так и с Азербайджаном. Это самый важный шаг президента Ильхама Алиева. Это способствовало бы как безопасности, так и процветанию региона, как Армении, так и Азербайджана”, - сказал эксперт.

Как отметил Чифу, карабахский конфликт всегда был препятствием для развития региона Южного Кавказа, и налаживание связей и развитие между тремя кавказскими странами было в центре внимания международного сообщества.

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