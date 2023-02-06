Экс-посол: Чехия готова сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий

Чехия готова сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий.
Как передает Report, об этом бывший посол Чехии Милан Экерт заявил, выступая в онлайн формате, на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Экс-посол отметил, что чешские компании могут быть вовлечены в сферу энергетики, а также в реализацию концепции умного города в Карабахе.
Также Милан Экерт заявил, что чешские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Алятской СЭЗ.