Экс-посол: Чехия готова сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий

Чехия готова сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий.

Чехия готова сотрудничать с Азербайджаном в восстановлении освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом бывший посол Чехии Милан Экерт заявил, выступая в онлайн формате, на мероприятии в Центре анализа международных отношений, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Экс-посол отметил, что чешские компании могут быть вовлечены в сферу энергетики, а также в реализацию концепции умного города в Карабахе.

Также Милан Экерт заявил, что чешские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Алятской СЭЗ.