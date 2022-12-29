Чавушоглу: События на Лачынской дороге - тест на искренность для Армении

События последних дней на лачынской дороге это тест на искренность для Армении

События последних дней на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.

Как сообщает бюро Report в Анкаре, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном находится на максимально высоком уровне", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Заявив, что Турция солидарна с Азербайджаном и процесс нормализации отношений с Арменией продолжается, Чавушоглу отметил, что последние события на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.

"Попытки присвоения ресурсов азербайджанских земель неприемлемы", - сказал Чавушоглу, добавив, что Турция в этом вопросе поддерживает Азербайджан.