Чавушоглу: События на Лачынской дороге - тест на искренность для Армении

События последних дней на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.
Как сообщает бюро Report в Анкаре, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ.
"Наше сотрудничество с Азербайджаном находится на максимально высоком уровне", - подчеркнул глава турецкого МИД.
Заявив, что Турция солидарна с Азербайджаном и процесс нормализации отношений с Арменией продолжается, Чавушоглу отметил, что последние события на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.
"Попытки присвоения ресурсов азербайджанских земель неприемлемы", - сказал Чавушоглу, добавив, что Турция в этом вопросе поддерживает Азербайджан.