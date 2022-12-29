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Чавушоглу: События на Лачынской дороге - тест на искренность для Армении

Чавушоглу: События на Лачынской дороге - тест на искренность для Армении События последних дней на лачынской дороге это тест на искренность для Армении
Карабах
29 декабря 2022 г. 11:21
Чавушоглу: События на Лачынской дороге - тест на искренность для Армении

События последних дней на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.

Как сообщает бюро Report в Анкаре, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном находится на максимально высоком уровне", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Заявив, что Турция солидарна с Азербайджаном и процесс нормализации отношений с Арменией продолжается, Чавушоглу отметил, что последние события на Лачынской дороге это тест на искренность для Армении.

"Попытки присвоения ресурсов азербайджанских земель неприемлемы", - сказал Чавушоглу, добавив, что Турция в этом вопросе поддерживает Азербайджан.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Recent events on Lachin road are test of sincerity for Armenia
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Laçın yolundakı son hadisələr Ermənistan üçün bir səmimiyyət testidir"

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