Чавушоглу: Необходимо объединить усилия для установления прочного мира в регионе

"Необходимо объединить наши возможности и усилия для создания и укрепления доверия между сторонами в Нагорном Карабахе"

"Необходимо объединить наши возможности и усилия для создания и укрепления доверия между сторонами. После этого мы сможем установить прочный мир и нормализовать отношения между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой в Сочи, говоря о целях и и дальнейшей деятельности российско-турецкого совместного центра по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе.

"Президент Азербайджана протянул руку дружбу, проявил добрую волю. Кроме того и Турция высказала свою позицию. Азербайджан и Турция, мы желаем нормализовать наши отношения с Арменией. Это нормально и обязательно необходимо сделать. Мы в этом вопросе будем координировать свою работу с Азербайджаном", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Анкара считает важным сотрудничество с Россией и выступает за мир и процветание всего региона.