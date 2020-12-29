О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чавушоглу: Необходимо объединить усилия для установления прочного мира в регионе

Чавушоглу: Необходимо объединить усилия для установления прочного мира в регионе "Необходимо объединить наши возможности и усилия для создания и укрепления доверия между сторонами в Нагорном Карабахе"
Карабах
29 декабря 2020 г. 15:17
Чавушоглу: Необходимо объединить усилия для установления прочного мира в регионе
Мевлют Чавушоглу
0 : 00
0 : 00

"Необходимо объединить наши возможности и усилия для создания и укрепления доверия между сторонами. После этого мы сможем установить прочный мир и нормализовать отношения между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой в Сочи, говоря о целях и и дальнейшей деятельности российско-турецкого совместного центра по соблюдению режима прекращения огня в Карабахе.

"Президент Азербайджана протянул руку дружбу, проявил добрую волю. Кроме того и Турция высказала свою позицию. Азербайджан и Турция, мы желаем нормализовать наши отношения с Арменией. Это нормально и обязательно необходимо сделать. Мы в этом вопросе будем координировать свою работу с Азербайджаном", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Анкара считает важным сотрудничество с Россией и выступает за мир и процветание всего региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Çavuşoğlu: We should unite efforts for lasting peace in the region

Новости партнеров

Другие новости из категории

Принято решение по телевидению и радиовещанию в Нагорном Карабахе
Принято решение по телевидению и радиовещанию в Нагорном Карабахе
29 декабря 2020 г. 16:40
Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху
Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху
29 декабря 2020 г. 15:07
Президент наградил освобождавших Шушу генералов
Президент наградил освобождавших Шушу генералов
29 декабря 2020 г. 15:06
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Губадлы
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Губадлы"
29 декабря 2020 г. 13:44
Видеокадры из села Нюсюс Джебраильского района
ФотоВидеокадры из села Нюсюс Джебраильского района
29 декабря 2020 г. 13:35
МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года
МИД РФ назвал конец войны в Карабахе одним из основных итогов 2020 года
29 декабря 2020 г. 12:28
Освобожденное от оккупации зангиланское село Икинджи Агалы
ФотоОсвобожденное от оккупации зангиланское село Икинджи Агалы
29 декабря 2020 г. 09:56
Сына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием
ФотоСына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием
29 декабря 2020 г. 08:55
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
29 декабря 2020 г. 02:28
МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня
МИД Турции: Армения несет ответственность за нарушение режима прекращения огня
29 декабря 2020 г. 00:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi