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Чавушоглу: В этом соглашении подтверждена территориальная целостность Азербайджана

Чавушоглу: В этом соглашении подтверждена территориальная целостность Азербайджана Мы поддерживаем это соглашение потому, что оно ведет к постоянному решению
Карабах
24 ноября 2020 г. 15:20
Чавушоглу: В этом соглашении подтверждена территориальная целостность Азербайджана

"Мы начали дипломатическую мобилизацию с начала кризиса. Во всех наших разговорах, беседах мы указывали, что Армения размещает террористов PKK/PYD/YPG в Нагорном Карабахе, намеренно берет под прицел мирных жителей, весь мир поощряет участие армян в войне. Мы доказали, что эта страна проводит кампанию по очернению Турции".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы тоже подключились к вопросу, чтобы достойно поддержать справедливую борьбу Азербайджана на международном уровне перед лицом 30-летнего бездействия Минской группы. Во главе с нашим президентом, мы во всех наших встречах, осуществляемых мной и руководством, доносили реалии. Армения при этом заявила, что дипломатического решения нет. Героической армии Азербайджана удалось изменить 30-летний статус-кво в результате успехов, достигнутых на поле боя. Армения была вынуждена сдаться. Мы оказали полную поддержку Азербайджану как на поле боя, так и за столом переговоров. Соглашение было восторженно встречено азербайджанским народом. Я тоже стал свидетелем этого восторга в Баку", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в соглашении подтверждена территориальная целостность Азербайджана: "Мы поддерживаем принятое Азербайджаном соглашение, потому что оно содержит элементы, которые приведут к постоянному решению. В этом соглашении подтверждены права и территориальная целостность Азербайджана. Часть территорий Азербайджана была возвращена в результате военных операций, а часть - в рамках соглашения. Кроме того, наши братья, вынужденные покинуть оккупированные азербайджанские территории, смогут вернуться домой. Также налаживается прямая связь между Нахчываном и Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Biz razılaşmanı daimi həllə aparacağı üçün dəstəkləyirik"

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