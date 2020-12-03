О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чавушоглу: Соглашение по Карабаху окажет позитивное влияние на региональную стабильность

Чавушоглу: Соглашение по Карабаху окажет позитивное влияние на региональную стабильность Последние события показали, что 30-летняя оккупация территорий Азербайджана не могла быть вечной
Карабах
3 декабря 2020 г. 15:04
Чавушоглу: Соглашение по Карабаху окажет позитивное влияние на региональную стабильность

Последние события показали, что 30-летняя оккупация территорий Азербайджана не могла быть вечной.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на 27-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Он отметил, что Турция всегда выступала на стороне международного права.

"Как страна-член МГ ОБСЕ, мы всегда готовы приложить все усилия для долгосрочного решения этого конфликта. Мы всегда говорили, что такое решение конфликта должно быть основано на международном праве, резолюциях СБ ООН и принципах ОБСЕ. Оно должно быть основано на суверенитете и территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил, что достигнутое при посредничестве России соглашение между Азербайджаном и Армений – реальный шанс для мира спустя 30 лет.

"Данный факт имеет позитивный характер для региональной стабильности, в частности, для азербайджано-армянских и турецко-армянских отношений. Мы призываем другие страны-члены МГ ОБСЕ, а также сопредседателей МГ ОБСЕ воздержаться от политически мотивированных действий, которые могут подорвать путь к урегулированию путем переговоров", - заключил турецкий министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

МО: Продолжается лечение 1 245 военнослужащих 
МО: Продолжается лечение 1 245 военнослужащих 
3 декабря 2020 г. 15:05
Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху
Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху
3 декабря 2020 г. 14:39
Тертерская полиция восстановила службу в Суговушане и Талыше
ФотоТертерская полиция восстановила службу в Суговушане и Талыше
3 декабря 2020 г. 13:48
Действующий председатель ОБСЕ: К счастью, военные действия в Карабахе закончились
Действующий председатель ОБСЕ: К счастью, военные действия в Карабахе закончились
3 декабря 2020 г. 13:45
Видеокадры из сел Лачинского района
Видеокадры из сел Лачинского района
3 декабря 2020 г. 13:01
Эрдоган примет участие в параде Победы в Баку
Эрдоган примет участие в параде Победы в Баку
3 декабря 2020 г. 12:36
Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России
Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России
3 декабря 2020 г. 12:13
Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции
Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции
3 декабря 2020 г. 12:03
Родной Лачин, ты свободен!
Родной Лачин, ты свободен!
3 декабря 2020 г. 09:58
Будущая автодорога в Суговушан полностью разминирована
ФотоБудущая автодорога в Суговушан полностью разминирована
3 декабря 2020 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi