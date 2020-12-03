Чавушоглу: Соглашение по Карабаху окажет позитивное влияние на региональную стабильность

Последние события показали, что 30-летняя оккупация территорий Азербайджана не могла быть вечной

Последние события показали, что 30-летняя оккупация территорий Азербайджана не могла быть вечной.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на 27-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Он отметил, что Турция всегда выступала на стороне международного права.

"Как страна-член МГ ОБСЕ, мы всегда готовы приложить все усилия для долгосрочного решения этого конфликта. Мы всегда говорили, что такое решение конфликта должно быть основано на международном праве, резолюциях СБ ООН и принципах ОБСЕ. Оно должно быть основано на суверенитете и территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил, что достигнутое при посредничестве России соглашение между Азербайджаном и Армений – реальный шанс для мира спустя 30 лет.

"Данный факт имеет позитивный характер для региональной стабильности, в частности, для азербайджано-армянских и турецко-армянских отношений. Мы призываем другие страны-члены МГ ОБСЕ, а также сопредседателей МГ ОБСЕ воздержаться от политически мотивированных действий, которые могут подорвать путь к урегулированию путем переговоров", - заключил турецкий министр.