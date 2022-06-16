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Чарльз Вилли: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Чарльз Вилли: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории Азербайджан очень успешно восстанавливает освобожденные территории, есть также прогресс в разминировании.
Карабах
16 июня 2022 г. 12:45
Чарльз Вилли: Азербайджан успешно восстанавливает освобожденные территории

Азербайджан очень успешно восстанавливает освобожденные территории, есть также прогресс в разминировании.

Об этом Report заявил путешественник из Сан-Франциско Чарльз Вилли.

По его словам, это его второй визит на освобожденные территории Азербайджана. Впервые он побывал тут в сентябре прошлого года.

"Азербайджан очень успешно восстанавливает территории, уже отстроил аэропорт в Физули, есть также прогресс в разминировании. Сейчас, когда я тут, я могу сравнить, что было сделано за этот период", отметил Ч. Вилли.

Он особо подчеркнул опасность минного загрязнения, которое препятствует возвращению на эти территории местных жителей.

"Также по дороге я видел разрушения. И задаюсь вопросом: если ты захватил эти территории, почему тут ничего не построил, а только все разрушал? Даже видно, что армяне тут особо не занимались фермерством. Все, что они тут делали, это держали свиней в мечетях", заявил Ч. Вилли.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

После посещения Азыхской пещеры в Ходжавендском районе делегация также побывает в Шуше. Затем путешественники посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.

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Версия на азербайджанском языке Çarlz Villi: “Azərbaycan işğaldan azad edilmiş əraziləri uğurla bərpa edir”

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