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Центр мультикультурализма провёл в Киеве мероприятие о Ходжалинской трагедии 

Центр мультикультурализма провёл в Киеве мероприятие о Ходжалинской трагедии  24 февраля в Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвящённое Ходжалинской трагедии
Карабах
26 февраля 2021 г. 15:34
Центр мультикультурализма провёл в Киеве мероприятие о Ходжалинской трагедии 

24 февраля в Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвящённое Ходжалинской трагедии.

Организатор мероприятия — Бакинский международный центр мультикультурализма при содействии библиотеки имени Самеда Вургуна.

Мероприятие состоялось при информационной поддержке информационного агентства Report.

Советник Посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов в своём выступлении отметил, что Ходжалинская трагедия является одним из самых чудовищных преступлений конца ХХ века, и является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, против общечеловеческих ценностей и гуманизма.

Первый секретарь Посольства Азербайджана в Украине Намиг Нифтуллаев рассказал присутствующим о многочисленных фактах того, что армяне неоднократно делали заявления, в которых они подтверждают, что осуществляли зверства в Ходжалы и даже пытаются оправдывать осуществлённую резню.

Представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук рассказала о проектах, которые реализовывает БМЦМ в Украине для информирования украинцев про исторические реалии, в частности, про Ходжалинскую резню. "Много украинцев, особенно представителей молодёжи, являются активными участниками проектов про исторические реалии. Это подтверждает факт того, что украинцы сопереживают азербайджанскому народу и требуют справедливости для Ходжалы, требуют наказания для тех, кто осуществлял зверства",— отметила Марина Гончарук.

На мероприятии также выступили историки, молодежные активисты. Представители украинской молодёжи подготовили доклады о Ходжалинской трагедии, стихи. Украинские учёные представили исследования, посвящённые теме этнических чисток против азербайджанцев со стороны армянских националистов. На мероприятии присутствовал также первый секретарь Посольства Азербайджана в Украине Эльхан Самедов.

Инна Епищенко

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