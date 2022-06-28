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Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев

Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев Бывшие вынужденные переселенцы устали ждать, они хотят вернуться в свои дома, из которых были изгнаны 30 лет назад из-за армянской агрессии.
Карабах
28 июня 2022 г. 17:12
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев

Бывшие вынужденные переселенцы устали ждать, они хотят вернуться в свои дома, из которых были изгнаны 30 лет назад из-за армянской агрессии.

Как сообщает командированный в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспондент Report, такие мысли прозвучали в ходе встречи азербайджанской делегации, принимающая участие в форуме с представителями Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и проекта URBAN lab по поддержке развития городов.

"Люди устали ждать, они хотят вернуться в свои родные края. Опыт Программы ООН по населенным пунктам будет очень полезен",- заявил спецпредставитель президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме города Шуша) Эмин Гусейнов.

По его словам, девизом XI сессии Всемирного форума городов является "Преобразование городов для лучшего будущего", однако в настоящее время перед Азербайджаном стоит куда более сложная задача - восстановление разрушенных в ходе оккупации городов. Он напомнил, что в ходе армянской оккупации 9 азербайджанских городов были полностью стерты с лица земли.

Специальный представитель президента Азербайджана в Зангилане Вахид Гаджиев рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых в настоящее время в этом освобожденном районе, о восстановлении транспортных и железнодорожных путей. По его словам, строительство второго, возводимого на освобожденных от оккупации территориях, аэропорта в Зангилане планируется завершить в сентябре-октябре этого года.

В.Гаджиев также рассказал о реализации концепции "умный город/село" в Зангеланском районе, отметив что первый подобный населенный пункт Агалы был недавно сдан в эксплуатацию. "Для нас приоритетом является создание инфраструктуры и комфортных условий для проживания там людей",- добавил спецпредставитель президента.

Специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов отметил историческую важность города Шуша, заявив, что в настоящее время осуществляется работа по восстановлению разрушенного историко-культурного наследия города. А. Керимов заявил, что опыт UN-Habitat в вопросе восстановления города был бы особо полезен.

По его словам, что с участием влиятельных зарубежных экспертов ведется работа по проектированию системы подачи воды и канализационных сетей города, планируется завершить эту работу к осени этого года, а с начала следующего перейти к этапу строительства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın məqsədi məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasıdır
Версия на английском языке Azerbaijan’s goal - return of former IDPs to their homes

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