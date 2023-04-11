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Caliber: Армения покусилась на нашу территориальную целостность и понесет ответственность за это

Caliber: Армения покусилась на нашу территориальную целостность и понесет ответственность за это Армянская сторона применяет артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зафиксировано скопление живой силы и тяжелой техники противника в Лачынском направлении.
Карабах
11 апреля 2023 г. 18:41
Caliber: Армения покусилась на нашу территориальную целостность и понесет ответственность за это

Армянская сторона применяет артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зафиксировано скопление живой силы и тяжелой техники противника в Лачынском направлении.

Как сообщает Report, об этом пишет интернет-издание Caliber со ссылкой на собственные источники.

Армения стягивает артиллерию и бронетанковые войска, можно предположить, что армянская сторона готовится к серьезной военной операции, пишет издание.

"То, что произошло сегодня - это покушение на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и Армения понесет за это очень серьезную ответственность", - заявил Caliber.

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