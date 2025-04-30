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Бывший вынужденный переселенец: Покинул Сарыджалы подростком, теперь возвращаюсь с пятью детьми

Бывший вынужденный переселенец: Покинул Сарыджалы подростком, теперь возвращаюсь с пятью детьми В 13 лет я был вынужден покинуть родной край, а сегодня возвращаюсь туда с семьей и пятью детьми.
Карабах
30 апреля 2025 г. 07:34
Бывший вынужденный переселенец: Покинул Сарыджалы подростком, теперь возвращаюсь с пятью детьми

В 13 лет я был вынужден покинуть родной край, а сегодня возвращаюсь туда с семьей и пятью детьми.

Как передает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец Гадир Алиев в преддверии возвращения в родное село Сарыджалы Агдамского района.

Он отметил, что покинул Агдам подростком, а возвращается 45-летним мужчиной.

"Все эти годы мы проживали в общежитии в поселке Бина Хазарского района Баку, но сегодня мы наконец возвращаемся домой. Мне было 13 лет, когда мы были вынуждены уехать из Агдама. Нам пришлось пережить тяжелые дни, но одержанная нами победа залечила все раны. Теперь я возвращаюсь домой вместе с семьей и пятью детьми", - рассказал Г. Алиев.

"Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной азербайджанской армии за то, что они подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души шехидов и дарует здоровье гази" - добавил он.

Напомним, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Сарыджалы Агдамского района. На данном этапе к родному очагу возвращаются 35 семей (158 человек).

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: 13 yaşımda didərgin düşdüyüm Sarıcalıya beş uşağımla qayıdıram

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