Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши

Освобождение и восстановление города Шуша и в целом региона является важным достижением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Освобождение и восстановление города Шуша и в целом региона является важным достижением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин в рамках визита участников IX Глобального Бакинского форума в город Шуша.

"Мы заинтересованы в реставрации Шуши, который был объявлен культурным городом Азербайджана. Очень рады, что многие участники форума сегодня с нами тут, чтобы стать свидетелями процесса реконструкции", - отметил он.

По его словам, на панельных дискуссиях, которые сегодня пройдут в Шуше, будут обсуждаться препятствия в сфере разминирования и то, как включить устойчивое развитие в восстановительные работы.