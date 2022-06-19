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Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши

Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши Освобождение и восстановление города Шуша и в целом региона является важным достижением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Карабах
19 июня 2022 г. 11:36
Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши

Освобождение и восстановление города Шуша и в целом региона является важным достижением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом журналистам сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин в рамках визита участников IX Глобального Бакинского форума в город Шуша.

"Мы заинтересованы в реставрации Шуши, который был объявлен культурным городом Азербайджана. Очень рады, что многие участники форума сегодня с нами тут, чтобы стать свидетелями процесса реконструкции", - отметил он.

По его словам, на панельных дискуссиях, которые сегодня пройдут в Шуше, будут обсуждаться препятствия в сфере разминирования и то, как включить устойчивое развитие в восстановительные работы.

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Версия на английском языке Ismail Serageldin: We are interested in restoration of Shusha
Версия на азербайджанском языке İsmayıl Seragəldin: "Azərbaycanın mədəniyyət şəhəri Şuşanın bərpasında maraqlıyıq"

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